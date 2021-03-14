 

В России хотят замедлить и остановить историю – Быков

14.03.2021, 18:48, Новости дня
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У российских властей одним из главных слов является “замедление”. Такое мнение российский поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков выразил 12 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“Они ведь хотят замедлить не только интернет. Понимаете, их мания – это замедлить историю в целом. А, по идее, лучше бы всего ее в России остановить. Ведь это правда смешно, стыдно – какие старые споры мы доспориваем, какие искусственные оппозиции мы продолжаем делить и развивать. Вечный спор славянофилов с западниками, свободы и порядка, личности и государства, хотя не может быть одного без другого”, – сказал он.

Писатель считает, что происходящее “именно сейчас выглядит очень абсурдно”.

“Понимаете, на что это больше всего похоже? Вот сейчас уже весна. Уже световой день – как весной, погода ясная, как весной. Уже деревья окрашиваются зеленым, кустарники красным. Уже постепенно начинается движение к жизни. И среди всего этого – похолодания, вот эти идиотские ночные минус 25, которые выглядят как такой абсолютный анахронизм. Так и здесь. Мир уже вышагнул из всех этих идиотских оппозиций и запретов. Мир уже движется стремглав и к глобализму, и к каким-то новым ценностям, к интересным экспериментам, к потрясающей скорости интеллектуального общения, что дает интернет. А Россия все еще пытается доказать, что она одна в бездуховном мире. Ну конечно, это глупо и смешно”, – объяснил Быков.

По его словам, “этот ледяной затор, который всегда образуется на некоторых северных реках весной, будет исторически прорван”.

“Хотелось бы, чтобы без взрывов. Придет солнышко и растопит. Но людям, которые среди этого живут и которые, как это ни ужасно, могут просто не дожить до свободы – им тяжело. Им я горячо сочувствую”, – подчеркнул Быков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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