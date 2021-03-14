Главред Bild попросил отстранить себя от исполнения обязанностей. В отношении него проводят служебное расследование после обвинений в буллинге

14.03.2021, 18:48, Новости дня

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Шеф-редактор немецкой газеты Bild Юлиан Райхельт попросил временно отстранить его от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования, связанного с обвинениями со стороны сотрудников. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба немецкой медиагруппы Alex Springer, которая является собственником газеты.

“Axel Springer в настоящее время расследует признаки возможных нарушений нормативно-правового соответствия в редакционной группе Bild. Чтобы обеспечить быстрое и тщательное независимое расследование, служба внутреннего контроля привлекла внешних экспертов… Расследование все еще продолжается. Поэтому в настоящее время компания не будет предоставлять никакой дополнительной информации о процедуре или предмете обвинений”, – говорится в заявлении.

В компании заявили, что пока доказательств вины Райхельта нет. Продолжается расследование, “оценивается авторитет и честность всех участников”, говорится в заявлении.

“Райхельт отвергает обвинения. Чтобы обеспечить беспрепятственное прояснение и не перегружать работу редакционной группы, он попросил освободить его от его функций главного редактора на ограниченный период, пока обвинения не будут прояснены. Это было выполнено”, – сообщили в медиагруппе.

Как отмечает “Німецька хвиля”, служебное расследование начали после обвинений в адрес Райхельта в злоупотреблении властью и буллинге, которые прозвучали от нескольких его коллег-женщин.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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