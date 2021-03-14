 

В Луцке в результате взрыва гранаты погиб ветеран войны на Донбассе – СМИ

14.03.2021, 18:48, Новости дня
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14 марта в Луцке в результате взрыва гранаты погиб 41-летний мужчина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство “Волинські новини”.

По предварительной информации, взрыв произошел около 3.00 на кухне квартиры по проспекту Грушевского, где проживал ветеран боевых действий.

Известно, что из-за неосторожного обращения взорвалась граната Ф-1, на месте событий обнаружили ее части.

В момент взрыва в квартире находились еще три человека, они, по данным агентства, живы и невредимы.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой “несчастный случай” и по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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