Медики составили список продуктов, запрещенных при болях в желудке

14.03.2021, 18:44, Разное

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Американские медики назвали продукты, которые запрещено включать в рацион при наличии болей в желудке. Оказалось, ограничения касаются не только видов блюд и их состава, но и способа приготовления.

Медики не устают повторять, что ряд болезней ЖКТ требуют соблюдения диеты и изменения образа жизни. Если у человека появляются боли в желудке, это свидетельствует о наличии определенного недуга, поэтому необходимо обязательно обратиться к врачу, который поставит точный диагноз и даст рекомендации по питанию. Вместе с тем американские специалисты перечислили продукты, следующие исключить из рациона уже сейчас.

Ограничения касаются не только видов пищи, но и ее состава. Также немаловажно учитывать способ ее приготовления. Так, при болях в области желудка лучше не употреблять жаренную еду. Что же до ингредиентов, то необходимо убрать из меню жирные яства. Также при выявлении симптомов заболевания желудка не стоит есть много твердой пищи.

Не должно быть на столе и некоторых фруктов и овощей, например цитрусов и томатов, причем это касается также различных кетчупов и соусов. Не принесут пользы молочные продукты. Отказаться лучше и от кофе и крепкого чая из-за содержащегося в них кофеина. Только усилят боль в желудке алкогольные и газированные напитки. При этом врачи напоминают, что принимать какие-либо лекарственные средства можно только после обращения к врачу.

Облегчить дискомфорт поможет обычная вода, количество жидкости должно быть большим обычного. Также не помешает и небольшое количество продуктов с высоким содержанием клетчатки. Вместо анальгетика, как его натуральный аналог рекомендуется выпить настой ромашки или вербены лимонной.

Источник: ria.ru