Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой»

14.03.2021, 18:10, Новости дня

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Великобритания в ближайшее время объявит Россию «самой большой угрозой» стране, информирует газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит во вторник.

Россия будет названа «самой большой угрозой» из-за того, что страна якобы «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Британии. Также Москве приписали готовность использовать «убийства диссидентов на британской земле», передает РИА «Новости».

В документе также идет речь о Китае, который назван «конкурентом». Уточняется, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Британии в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину. «Главная угроза Британии исходит от России… В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай – это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», – рассказал источник издания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей.