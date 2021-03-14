 

Washington Post назвала причины отсрочки первого звонка Байдена Зеленскому

14.03.2021, 18:10, Новости дня
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Президент США Джозеф Байден с момента своего избрания до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поскольку ждет, пока тот начнет борьбу с повальной коррупцией в стране для сохранения «хрупкой независимости от России», считают американские СМИ.

Зеленский, обещавший бороться с коррупцией и олигархами, затормозил судебные дела в их отношении, что заставило Международный валютный фонд приостановить выплаты Украине по кредиту на 5 млрд долларов. Теперь же украинскому лидеру нужно доказать Байдену свою приверженность политике администрации американского президента, борющегося «верховенство закона и экономические реформы», пишет The Washington Post.

Действия Зеленского, информирует издание, также «беспокоит сторонников Киева в Соединенных Штатах, которые остаются самым важным союзником Украины. «Военная помощь США помогла сдержать дальнейшую агрессию против Украины со стороны России, которая вторглась и аннексировала Крым и до сих пор контролирует часть восточной Украины», – отмечается в сообщении.

При этом газета пишет, что Зеленский недавно принял меры против «одного влиятельного пророссийского олигарха», запретив телевизионные каналы, которые он контролировал». Однако президент должен доказать большую приверженность борьбе с коррупцией и настоять на судебной реформе, восстановив независимость центрального банка и исключив «любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро», говорится в публикации. Кроме того, пишет газета, Зеленский должен «недвусмысленно порвать с господином Коломойским и поддержать уголовное дело против него». «Пережив президента США, пытавшегося его коррумпировать, Зеленский теперь имеет возможность наладить партнерские отношения с Байденом, которые могут решительно продвинуть попытку Украины вырваться из состава РФ и присоединиться к демократическому Западу. Он должен ухватиться за это», – добавило издание.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией.



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