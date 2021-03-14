Геологи уточнили возраст реки Янцзы

14.03.2021, 18:02, Новости дня

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Ученые из многих стран мира давно спорт о том, каков на самом деле возраст реки Янцзы, являющейся одной из самых крупных в Юго-Восточной Азии. В частности, их интересует, когда именно водный поток пробил себе путь через район Трех ущелий.

В последнее время поиск ответа на данный вопрос проводила международная группа исследователей, состоящая из представителей Китая и Нидерландов. Они изучали образцы отложений палевого шпата и других материалов, относящихся к периоду миоцена.

Установить точную дату образования реки пока не удалось. Однако период сужен между 3 и 10 миллионами лет назад, отмечают ученые. К таким выводам ученые пришли, сравнивая отложения в верхнем и нижнем течении Янцзы.