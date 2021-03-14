Ученые объяснили, почему некоторые люди любят бегать

14.03.2021, 18:02, Новости дня

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Для многих людей, постоянно занимающихся физическими упражнениями, бег является не тяжелым обременением, а весьма приятным занятием. Как оказалось, во время такого вида перемещения человек может ощущать эйфорию.

Это связано с выделением в организме особых веществ – эндоканнабиноидов, поясняют ученые из Германии. Данные химические элементы имеют схожесть с каннабисом, и они также вызывают привыкание. Только в этом случае никакого вреда для организма нет.

Наоборот, наше тело будто мотивирует нас для активного перемещения в пространстве, говорят специалисты. Особенно сильны приятные ощущения уже после завершения пробежки. Именно поэтому мы видим улыбки на лицах уставших спортсменов, достигших финиша.