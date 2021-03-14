 

Ученые объяснили, почему некоторые люди любят бегать

14.03.2021, 18:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для многих людей, постоянно занимающихся физическими упражнениями, бег является не тяжелым обременением, а весьма приятным занятием. Как оказалось, во время такого вида перемещения человек может ощущать эйфорию.

Это связано с выделением в организме особых веществ – эндоканнабиноидов, поясняют ученые из Германии. Данные химические элементы имеют схожесть с каннабисом, и они также вызывают привыкание. Только в этом случае никакого вреда для организма нет.

Наоборот, наше тело будто мотивирует нас для активного перемещения в пространстве, говорят специалисты. Особенно сильны приятные ощущения уже после завершения пробежки. Именно поэтому мы видим улыбки на лицах уставших спортсменов, достигших финиша.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Жителям ЕС непонятен «европейский суверенитет», но они не против его укрепления

07.07 / Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества

18.12 / Глава Калмыкии пригласил исландского журналиста с пресс-конференции Путина в республику

11.02 / Жилой комплекс украинской компании на международном конкурсе недвижимости признан лучшим в мире проектом многоэтажного жилого здания

05.11 / Онлайн-переводы для пенсионеров предложили ограничить

01.03 / Компания Volvo отзывает на ремонт автомобили в России

10.10 / США разочарованы демонстрацией новой ракеты в Северной Корее – Reuters

07.09 / Клиника «Шарите»: Навальный выведен из комы

05.01 / Иран передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска