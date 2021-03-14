“Возмутился, что не было фейерверков”. В Винницкой области мужчина на празднике стрелял в воздух и обесточил часть Томашполя

14.03.2021, 17:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полиция 14 марта задержала жителя Винницкой области, который на праздновании дня рождения стрелял в воздух из автомата. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

“Около 20.00 [13 марта] в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле Porsche Cayenne”, – говорится в сообщении.

Чтобы поймать злоумышленника, полиция вводила в области операцию “Сирена”.

“По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в Томашполе. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта”, – говорится в сообщении.

35-летнего жителя Винницы задержали около 23.00 в пгт Агрономическое Винницкой области, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль поместили на штрафплощадку.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Полиция намерена ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—