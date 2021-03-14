Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах – племянница экс-президента

14.03.2021, 17:58, Новости дня

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Блокировкой в Twitter бывший президент США Дональд Трамп расстроился больше, чем поражением на последних выборах главы Белого дома. Такое мнение племянница политика, психолог Мэри Трамп выразила изданию Business Insider в интервью, фрагменты которого были опубликованы 13 марта.

Она считает, что Трамп “не заботился о политике”, а худшими вещами, которые произошли с теперь уже экс-президентом за последние четыре года, были не только блокировка Twitter-аккаунта, но и принятое в январе 2021 года решение Ассоциации профессиональных игроков в гольф (PGA) США разорвать соглашение о проведении турнира в 2022 году на полях гольф-клуба Trump Bedminster в Нью-Джерси.

Мэри Трамп отметила, что Трамп “должен понимать”, что без Twitter внимание на политика обращают меньше.

Племянница Трампа является автором критической книги о бывшем главе Белого дома, она также судится с Дональдом Трампом и его родственниками из-за якобы мошенничества, в результате которого “они выманили у нее десятки миллионов долларов в качестве наследства”.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram.

Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоялась 20 января.

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