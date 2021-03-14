 

Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах – племянница экс-президента

14.03.2021, 17:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Блокировкой в Twitter бывший президент США Дональд Трамп расстроился больше, чем поражением на последних выборах главы Белого дома. Такое мнение племянница политика, психолог Мэри Трамп выразила изданию Business Insider в интервью, фрагменты которого были опубликованы 13 марта.

Она считает, что Трамп “не заботился о политике”, а худшими вещами, которые произошли с теперь уже экс-президентом за последние четыре года, были не только блокировка Twitter-аккаунта, но и принятое в январе 2021 года решение Ассоциации профессиональных игроков в гольф (PGA) США разорвать соглашение о проведении турнира в 2022 году на полях гольф-клуба Trump Bedminster в Нью-Джерси.

Мэри Трамп отметила, что Трамп “должен понимать”, что без Twitter внимание на политика обращают меньше.

Племянница Трампа является автором критической книги о бывшем главе Белого дома, она также судится с Дональдом Трампом и его родственниками из-за якобы мошенничества, в результате которого “они выманили у нее десятки миллионов долларов в качестве наследства”.

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram.

Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоялась 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Путин назвал идею отказа Армении от соглашения по Карабаху самоубийством

11.03 / Более 70% выпущенных в 2021 году смартфонов получат искусственный интеллект

03.01 / В “Роскосмосе” рассказали о подготовке российской лунной миссии

24.08 / Исследователь НАСА арестован в США за сокрытие связей с вузами Китая

24.09 / Адвокат Колесниковой задержана в Белоруссии

22.07 / В Черногории заявили о повторной эпидемии COVID-19. Ранее страна объявляла о победе над вирусом

28.02 / “Осталась одна фигура, которая занимает позицию над схваткой. Это Тимошенко”. Политтехнолог Гайдай считает, что Зеленскому нужно искать союзников в Раде

15.10 / Бренд Chery показал интерьер нового внедорожника CheryExeed TXL

21.10 / Первого замглавы Офиса президента Украины Трофимова могут уволить после конфликта с Ермаком – СМИ

05.08 / Дегтярев поручил закупить обеззараживающие устройства для хабаровских детсадов и школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска