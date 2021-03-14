 

На Донбассе из-за обстрела боевиков украинский военный получил ранение

14.03.2021, 17:58, Новости дня
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В районе проведения операции Объединенных сил 14 марта в результате обстрела боевиков один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки “Север” в Facebook.

Обстрел произошел возле населенного пункта Пивденное. Украинскому военному предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние удовлетворительное.

“На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины”, – добавили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/804370466830915

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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