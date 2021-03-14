 

В Сети показали видео Huawei P50: Первый смартфон с дюймовым датчиком камеры

14.03.2021, 17:54, Разное
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В Сети появились качественные рендеры и видео нового смартфона от Huawei. P50 Pro отличает необычный дюймовый датчик основной фото-видео-камеры.
Компания Huawei, несмотря на все санкции, введенные против нее США, продолжает разрабатывать все более качественную аппаратуру. Новый смартфон китайского бренда снова заставил экспертов и обычных пользователей Сети говорить о ней. В P50 Pro получил плоский дисплей и ряд других актуальных на рынке технологий. Однако наиболее интересным оказалась необычная основная камера девайса, созданная при сотрудничестве с передовым производителем оптики компанией Leica.

Вместе с качественными рендерами изображениями надежные источники выложили в интернет также видео, демонстрирующее все преимущества нового девайса. Экран Huawei P50 Pro имеет диагональ 6,3 дюйма, он полностью плоский, корпус же устройства окаймлен металлической рамкой, придающей большую прочность. Задняя крышка аппарата полностью выполнена из стекла, при этом блок с основными камерами выступает из корпуса примерно на 2,3 миллиметра. Но главной «изюминкой» камеры для фото-видео-съемок здесь является формат ее датчика изображения. Его размер составляет один дюйм, таких показателей нет ни у одного из гаджетов конкурентов.

Дополняют инновационную комплектующую пара стереодинамиков, вынесенных на верхнюю и нижнюю грани, а также инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой. Сканер отпечатков пальцев для бесконтактной оплаты и снятия блокировки смартфона в Huawei P50 Pro находится под дисплейной панелью. Информация о грядущей новинке представлена инсайд-блогером Стивом Хеммерстоффером. Ранее он уже неоднократно размещал в интернете точные прогнозы, поэтому данные об аппарате от Huawei могут подтвердится с высокой долей вероятности.

Источник: www.ixbt.com



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