Дмитрий Гордон станет рекламным лицом шампуней Head&Shoulders

14.03.2021, 17:51, Разное

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Известный украинский журналист и полковник СБУ Дмитрий Гордон заявил о начале сотрудничества с американским производителем потребительских товаров Procter&Gamble в качестве рекламного лица средств для ухода за волосами Head&Shoulders. По словам Дмитрия, его образ начнут печатать на упаковках с шампунем, а сам он будет сниматься в рекламных роликах бренда.

“Дорогие друзья! Хочу поделиться важной новостью, на прошлой неделе со мной связались представители P&G и предложили стать официальным лицом их известной линейки шампуней. Отказаться от такого предложения я не смог. Так что ждите в ближайшее время у себя на прилавках шампуни с моими шикарными изображениями или даже рекламные ролики”, — написал у себя в Instagram Гордон.

Официальная страница Head&Shoulders также опубликовала у себя дизайн новых упаковок с лицом Дмитрия Гордона.

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