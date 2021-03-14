Депутат обматерил замглавы офиса Зеленского

14.03.2021, 17:20, Новости дня

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Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Александр Дубинский поругался с заместителем главы офиса Владимира Зеленского Юрием Костюком.

«Должен признать, зеленый был ошибкой», – написал Дубинский в своем Instagram под фотографий своего автомобиля, с которого политик снял зеленую пленку, символизировавшую принадлежность к пропрезидентской партии.

Публикацию прокомментировали Костюк, предложив Дубинскому «положить мандат на стол и пойти на перевыборы», чтобы доказать, что его выберут без зеленого флага. Дубинский ответил ему нецензурной фразой, на что замглавы офиса также грубо ответил. Комментарий к публикации удален.

Ранее сообщалось, что фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США».