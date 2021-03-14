Налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне

14.03.2021, 17:20, Новости дня

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Российские банки обязали в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговым службам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, а также другие документы.

Кроме того, с 17 марта банки по запросу должны предоставлять налоговикам копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей, информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Об этом информирует «Прайм».

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева напомнила, что прежде налоговая могла получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок, после того, как нововведения начнут действовать, налоговые органы смогут запрашивать информацию не только во время проверок.

Поясняется, что нововведение нацелено на повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, теперь сделать выводы об объеме возможных не декларируемых доходов будет проще.

«Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», – рассказала Караваева.

Эксперты считают, что расширенный доступ к банковской тайне не вызовет существенный уход банковских клиентов от безналичных расчетов.

«Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал», – рассказал старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Ранее сообщалось, что ФНС РФ в 2021 году внедрит ряд нововведений, которые позволят по-новому собирать налоги с граждан и компаний страны. В частности, ФНС планирует запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков, которая поможет ускорить или удешевить выдачу банковских кредитов.