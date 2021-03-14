 

Писательницу Улицкую обвинили в плагиате

14.03.2021, 17:20, Новости дня
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Известная писательница Людмила Улицкая использовала чужой сценарий в своей книге, не указав авторства, сообщила писательница Наталья Рапопорт. Речь идет об истории о вспышке легочной чумы, прочитанной Рапопорт в рукописях своего отца, которую она хотела перенести в сценарий, для чего начала работать с Улицкой.

Как рассказала в своем Facebook Рапопорт, в рукописях патологоанатома Якова Рапопорта была описана вспышка чумы 1939 года в Москве. По ее словам, чтобы не допустить эпидемии, власти решили спешно изолировать всех, контактировавших с источником распространения, поручив это НКВД. Изоляция была замаскирована под аресты, чтобы не вызвать подозрения в наличии страшной болезни в городе. Одним из «арестованных» оказался доктор Россельс. Оказавшись в больнице, он позвонил своей жене, успокоив ее словами «это не то страшное, о чем мы с тобой думали – это просто чума», дав тем самым понять, что он не арестован и не будет репрессирован.

Писательница вспоминает, что эта история настолько сильно поразила ее, что она решила написать сценарий, назвав его «Это только чума». Поскольку опыта в написании сценариев у Рапопорт было мало, она обратилась к своему другу, порекомендовавшему ей Улицкую, посещавшей тогда семинары сценаристов. Во время совместной работы с Улицкой Рапопорт отправили в заграничную командировку, по возвращении из которой она узнала, что ее сценарий уже разрабатывается вместе с режиссером Андреем Разумовским, однако без упоминания ее фамилии.

«Это был мой первый в жизни сердечный приступ и первое предательство человек, которого я числила в друзьях. Улицкая предложила мне 2 тыс. рублей «отступного», чтобы выкупить сценарий. Я сочла это оскорбительным не только для меня, но и для папы», – написала Рапопорт.

Как информирует писательница, по ее просьбе сценарий сняли с производства. Недавно же она обнаружила, что он вновь опубликован Улицкой в своей книге без упоминания авторства Рапопорт, при этом в годом создания сценария указан 1978-й, тогда как, по словам писательницы, он был написан в 1987 году. Рапопорт подчеркивает, что Улицкая не скрывает, что узнала о тех событиях от дочери патологоанатома. «Вся остальная история создания сценария в ее изложении – сплошной вымысел», – подытожила Рапопорт.



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