SZ – Дания запретит строить мечети на «антидемократические» пожертвования из-за рубежа

14.03.2021, 17:14, Новости дня

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В понедельник в Дании вступает в силу закон, запрещающий религиозным объединениям принимать «антидемократические» пожертвования из-за рубежа, пишет Süddeutsche Zeitung. Как считает издание, в первую очередь закон нацелен на предотвращение строительства новых мечетей в Копенгагене. Ранее премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что её цель — снизить число беженцев в стране «до нуля».



Reuters

В понедельник в Дании вступит в силу закон, официально запрещающий «антидемократические» пожертвования от экстремистских сил из-за рубежа. За этой формулировкой кроется попытка запретить мусульманским организациям и правительствам финансировать мечети в Дании, пишет Süddeutsche Zeitung.

«За рубежом существуют экстремистские силы, пытающиеся восстановить наших граждан, исповедующих ислам, против Дании и вбить клин в наше общество», — заявил министр по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе. По его словам, датские мечети неоднократно принимали миллионные пожертвования, «например, со Среднего Востока». Теперь правительство намерено «что-то предпринять».

Датская пресса неоднократно сообщала о мечетях в стране, которые в значительной степени финансируются такими странами, как Турция, Саудовская Аравия или Катар. Например, для строительства большой мечети на улице Ровсингсгад в Копенгагене бывший эмир Катара пожертвовал около €20 млн.

Принятый во вторник закон позволяет министерству иммиграции и интеграции составлять «чёрные списки» отдельные лиц и учреждений, от которых нельзя будет принимать пожертвования суммой более 10 тыс крон (чуть менее €1300) в год.

По словам Маттиаса Тесфайе, закон является «важным шагом в борьбе с попытками радикальных исламистов закрепиться в Дании». Закон был принят подавляющим большинством голосов: социал-демократы объединились с консервативно-либеральными и право-популистскими партиями.

Закон раскритиковала Красно-зелёная коалиция, поддерживающая правительство. Кроме того, критика исходила из церковных кругов. Они опасаются, что политики будут всё сильнее вмешиваться в религиозную жизнь. Исследовательница ислама Лене Кюле из Орхусского университета считает опасения по поводу влияния иностранных доноров преувеличенными.

Это не первый законопроект социал-демократов, который нацелен на мусульман. Правительство разрабатывает законопроект, предписывающий имамам держать проповеди на датском языке или предоставлять синхронный перевод. Намеченный закон направлен на потенциальных исламистов в датских мечетях. Но чтобы не противоречить конституции, он должен быть сформулирован настолько в общих чертах, что даже немецкие общины опасаются за своё право проповедовать на родном языке.

После того как правые популисты добились успеха на выборах несколько лет назад, правительства в различных составах стали активнее требовать от мусульман большей адаптации в стране. Предыдущее либеральное правительство, например, издало указ о рукопожатии на церемониях принятия в гражданство. Социал-демократы при Метте Фредериксен преуспели на последних выборах ещё и потому, что включили в свою программу значительную часть миграционной политики и критики ислама правых.

Министр по делам иммиграции и интеграции Тесфайе — политическое лицо социал-демократов на этом фронте. В ноябре он вызвал волнение в мусульманских общинах Дании, призвав имамов и лидеров общин «громко и ясно» отстаивать право мусульманских женщин на добрачный секс.

Месяц спустя он заявил, что в будущем датское правительство намерено отдельно указывать происхождение преступников из мусульманских стран в криминальной статистике. По его мнению, такая статистика покажет, «что в Дании на самом деле нет проблем с людьми из Латинской Америки и Дальнего Востока», а «есть проблемы с людьми со Среднего Востока и из Северной Африки».

Премьер-министр Метте Фредериксен неоднократно выражала обеспокоенность «социальной сплочённостью» датского общества, которая будет поставлена под угрозу, если «в страну приедет слишком много людей». В январе этого года она заявила, что цель её политики — снизить число лиц, ищущих убежища в самой Дании «до нуля». Заявление о предоставлении убежища должны передаваться в страны за пределами Европы. В прошлом году число лиц, ищущих убежище в Дании, упало до рекордного уровня с 1998 года (всего 1547 заявлений). Министр иммиграции и интеграции Тесфайе объясняет снижение новой строгой политикой, которая делает страну всё более непривлекательной для иммигрантов, передаёт Süddeutsche Zeitung.