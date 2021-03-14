 

Глобальное потепление не приведет к расширению засушливых регионов

14.03.2021, 17:12, Новости дня
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Новая климатическая модель, созданная учеными из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук, опровергает общепринятую теорию том, что глобальное потепление приведет к значительному расширению площадей засушливых регионов.

По словам ученых, существующая ныне теория ошибочна потому, что в ней принимается во внимание только температура окружающего воздуха. Они же включили в систему моделирования гидрологию почвы, а также поведение растительного мира.

В частности, некоторое увеличение концентрации углекислого газа также приводит к тому, что растения получают больше питания, в результате чего усиливается процесс фотосинтеза и появляется больше естественных удобрений. Не исключено, что площадь пустынь будет увеличиваться, однако по другим причинам, которые еще нужно установить.



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