В Китае созданы «подушечки пальцев» для робота

14.03.2021, 17:12, Новости дня

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В Китае представлено новое изобретение, которое может стать началом очередного прорыва в области робототехники. Речь идет о специальных «подушечках пальцев». Они работают на основе магнитных технологий и придают электронным рукам тактильные ощущения.

Ранее считалось, что разработать электронный аналог органов осязания гораздо сложнее, чем слуха или зрения. Однако китайским специалистам это удалось.

С новым устройством можно создавать более дешевых роботов или протезы рук, которые смогут не только бережно брать хрупкие предметы. Также они смогут чувствовать текстуру материала, к которому прикасаются. Данная разработка точно найдет для себя применение в современной индустрии, отмечают эксперты.