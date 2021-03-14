Telegram-канал NEXTA не помогает координировать протесты в Беларуси – основатель

14.03.2021, 17:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Основатель главного оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTA Степан Путило 11 марта в интервью “Немецкой волне” заявил, что канал больше не помогает координировать протесты в Беларуси.

“В августе [2020 года] из-за блокирования интернета нас попросили помочь немного скоординировать их действия, рассказать, куда кто идет. Сейчас мы отошли от этого, потому что люди самоорганизуются”, – сказал Путило.

По его словам, NEXTA хочет сосредоточиться на расследовании преступлений режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

“Конечно, мы бы хотели привлекать фактчекеров, профессиональных журналистов-расследователей. Это другие бюджеты, больше времени на это нужно. Мы пока работает своими силами, потому что мы не содержимся, как говорит пропаганда, на западные харчи. У нас доходы от рекламы и донаты”, – подчеркнул создатель канала.

8 марта Telegram-канала NEXTA опубликовал фильм “Лукашенко. Золотое дно”. В нем среди прочего рассказывалось об автопарке Лукашенко, который оценили в €4 млн. Авторы упомянули, что Лукашенко пользуется именными золотыми ручками итальянской фирмы Montegrappa стоимостью от €2 тыс. до €4 тыс.

Лукашенко назвал расследование о себе калькой с фильма о президенте России Владимире Путине.

Telegram-канал NEXTA – один из самых популярных оппозиционных каналов в белорусском интернете, который основали осенью 2018 года. Офис канала находится в Польше. Кроме самого NEXTA с 731 тыс. подписчиков, есть еще NEXTA Live (1,5 млн подписчиков) и Luxta (172 тыс.).

Эти каналы активно освещали протесты в Беларуси. В октябре прошлого года белорусские власти признали их экстремистскими.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

—