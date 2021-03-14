“Аферисты и мошенники”. Дубинский прокомментировал снятие его с должности главы киевской областной организации “Слуги народа”

14.03.2021, 17:08, Новости дня

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Внефракционный нардеп Александр Дубинский, которого сняли с должности главы киевской областной ячейки партии “Слуга народа”, прокомментировал в Facebook это решение.

“Киевскую областную организацию очень интересует вопрос: кто эти анонимные члены киевской областной организации партии “Слуга народа”, которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции? Почему не был уведомлен никто из настоящих членов киевской областной организации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать? Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят”, – заявил Дубинский.

Он заявил, что 14 марта прошла “внеочередная (экстренная) конференция” киевской организации партии, и опубликовал якобы принятые на ней решения, среди которых – “строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений устава партии, принятых на съезде политической партии “Слуга народа” 13 марта 2021 года, и продолжение системных провокаций против главы киевской областной организации Дубинского; выразить безусловное доверие главе киевской областной организации Дубинскому; избрать новый состав политсовета и главу киевской областной организации”.

“Главой киевской областной организации избран Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе”, – написал политик.

По его словам, было принято решение “поручить главе и политсовету киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и президента, который ассоциируется с партией и который окружил себя аферистами и мошенниками”.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4044597595591768

14 марта пресс-служба “Слуги народа” сообщила, что члены киевской областной организации политической партии “Слуга народа” на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца. Также “в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии”, сообщили в политсиле.

Дубинский возглавил киевскую областную ячейку партии в июне 2020 года.

11 января 2021 года США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

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