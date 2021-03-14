Нардеп от “Слуги народа” объяснила, кто в РФ координировал украинские телеканалы из “пула Медведчука”

14.03.2021, 17:08, Новости дня

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Деятельность попавших под санкции украинских телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK из так назывыемого пула народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, координировали из РФ.

Об этом в эфире телеканала “Наш” сообщила нардеп от “Слуги народа”, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передают 14 марта “Українські новини”.

“Мы входим в регулярный формат работы Совета национальной безопасности и обороны. Это неверное утверждение, что СНБО не собиралось полгода. Собиралось постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример… Закрытие телеканалов, которые координировались через господина [Алексея] Громова – это [первый] заместитель в администрации президента России, который отвечает за медианаправление”, – сказала она.

По данным Безуглой, информацию о финансировании телеканалов украинские спецслужбы собирали полгода.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

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