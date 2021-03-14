Власти Германии по ошибке выплатили ковид-пособия исламистам

14.03.2021, 16:30, Новости дня

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В Германии начали расследование случаев получения исламистами пособий для фирм, пострадавшим в период пандемии коронавируса, сообщили немецкие СМИ.

Следствие имеет сведения о минимум трех случаях завладения антикризисными средствами, которые позже были направлены на финансирование террористической деятельности в местах боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.

Средства попали также к членам берлинского салафитского и антисемитского объединения Jama’atu, запрещенного в германской столице, и проповеднику Ахмаду Армиху. Как отмечается в сообщении, близким к движению Jama’atu был Анис Амри, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году. Всего же германские правоохранители расследуют более ста случаев незаконного получения пособий, предназначенных потерпевшим убытки компаниям. Среди подозреваемых числятся около 60 человек, мечетей и исламистских объединений. Предполагаемая сумма ущерба – около 1 млн евро. Уточняется, что за махинации с получением госпомощи подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы.