 

Захарова заявила о развенчании мифа о независимости британских СМИ

14.03.2021, 16:30, Новости дня
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Утечка материалов министерства иностранных дел Великобритании о влиянии на СМИ положила конец мифу о независимости прессы от политики в Соединенном Королевстве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«В Сети появились британские файлы, документы, материалы, которые атрибутированы министерством иностранных дел Британии. Публикация этих материалов британского МИД ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая-то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента», – передает слова Захаровой ТАСС.

Ранее дипломат сообщила, в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей.



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