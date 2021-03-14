 

В РФ допустили полет на МКС единственной женщины-космонавта в стране

14.03.2021, 16:30, Новости дня
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Единственная женщина, которая есть в российском отряде космонавтов, Анна Кикина может полететь на МКС в ближайшем будущем, сообщил начальник Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Павел Власов радио «Комсомольская правда».

По словам Власова, Кикина во время полета может быть бортинженером, а позже и командиром корабля. Он также отметил, что Кикина прекрасно подготовлена для полета в космос, но вот справится ли она с ролью в фильме о космосе «Вызов», начальник ЦКП сомневается, передает телеканал «Мир24».

Также Власов рассказал о возможном полете российского космонавта на корабле Crew Dragon. Вероятнее всего, экипаж американского корабля пополнит Сергей Корсаков. Он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения.

Всего в космосе побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Тогда же он рассказал, что Анну Кикину – единственную женщину в отряде российских космонавтов – поставили в план на полеты в космос. «Она стоит в плане», – сообщил Рогозин, не уточнив, в каком году полетит Кикина. «Будет предложение от ЦПК, соответствующая комиссия Роскосмоса будет рассматривать», – отметил он.

Последний раз женщина-космонавт из РФ находилась на МКС с сентября 2014 по март 2015 года. Елена Серова провела в космосе 167 дней и стала первой россиянкой на Международной космической станции.



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