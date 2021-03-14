Bloomberg – ЕС призвал Белоруссию не спешить с запуском АЭС

14.03.2021, 16:24, Новости дня

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Запуск новой атомной электростанции — суверенное дело Белоруссии, но лучше с ним не спешить, отметила комиссар ЕС, отвечающая за энергетику. Как пишет Bloomberg, Минск добровольно пустил к себе экспертов из Европы, те дали свои рекомендации, которые Белоруссия в большинстве своём исполнила. Но ЕС требует исполнения всех предписаний и проведения новых проверок.



Reuters

Комиссар по энергетике Европейского союза Кадри Симсон призвала Белоруссию не рисковать и не спешить с запуском АЭС в Островце до дальнейших испытаний её безопасности, пишет Bloomberg. Вопрос безопасности новой белорусской атомной электростанции стал главным в политической повестке дня Европы, по мере того как Минск готовится к её запуску в конце марта.

В феврале Европарламент уже потребовал, чтобы запуск отложили до тех пор, когда не будут сделаны все рекомендованные экспертами исправления в работе станции. Так, группа европейских регуляторов по атомной безопасности заявила, что ключевые проблемы Белоруссия устраняет, но полный доклад можно будет сделать только позже, после дальнейших проверок. И европейский комиссар сказала в письме Минску, что все рекомендации проверяющих важны и должны быть исполнены в кратчайшие сроки.

Кадри Симсон отметила, что решение о запуске АЭС относится к суверенным делам Белоруссии, но если оно будет принято после дальнейших проверок и исправлений недочётов, то это благотворно скажется на доверии между странами. При этом Белоруссия прежде добровольно согласилась пустить к себе проверяющих из ЕС.

Дело в том, что АЭС в Островце находится в 40 км от столицы Литвы, и Вильнюс призвал ЕС убедиться, что её работа будет безопасной, поясняет Bloomberg.