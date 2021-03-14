 

Hill – Нацгвардия у Капитолия обойдётся американцам в полмиллиарда долларов

14.03.2021, 16:24, Новости дня
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Пентагон решил оставить больше двух тысяч военных из Национальной гвардии США на Капитолийском холме до 23 мая, и это решение обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные $111 млн. Общая сумма затрат на нацгвардейцев у Капитолия достигнет $521, пишет The Hill. Связаны такие траты с попыткой защитить американское правительство от возможного повторения захвата Капитолия, случившегося 6 января.


Reuters

 

Размещение Национальной гвардии США на Капитолийском холме, как ожидается, обойдётся американцам в $521 млн, пишет The Hill. Связано это с тем, что Пентагон решил продлить срок пребывания там военных до 23 мая.

Это продление на два месяца будет стоить дополнительно $111 млн. Первые три месяца миссии обошлись в $410 млн, а рассчитывали и вовсе, что эта цифра составит $482.8 млн, но её удалось сократить.

Члены Нацгвардии изначально привлекались для усиления безопасности во время инаугурации президента Джо Байдена, однако их пребывание на Капитолийском холме было продлено из-за проблем в сфере безопасности. После нападения сторонников Трампа 6 января там было размещено почти 26 тыс. нацгвардейцев, сейчас осталось 5100 человек, и в дальнейшем их число будет сокращено до 2300.

Американские власти оправдывают такое решение тем, что полиция, работающая на Капитолийском холме, ещё продолжает свою подготовку, и ей нужно подкрепление, пишет The Hill.

 



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