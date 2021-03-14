«Тревожный знак» — обозреватель WP о планах России и Китая по совместному созданию лунной станции

14.03.2021, 16:24, Новости дня

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Совместные планы по строительству исследовательской станции на Луне указывают на приближение РФ и Китая к созданию альянса против Запада, предупреждает журналист Генри Олсен в своей статье для The Washington Post. Однако угрозы непосредственно в совместной лунной программе Олсен не видит, указывая на ожидаемое время создания станции и американскую космическую программу «Артемида».



Reuters

Подписание Россией и Китаем меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции является «тревожным знаком», указывающим на то, что страны приближаются к созданию фактического альянса против Запада, пишет обозреватель The Washington Post Генри Олсен. Тем не менее непосредственные последствия сотрудничества Москвы и Пекина в области создания лунной станции журналист называет «минимальными».

По мнению Олсена, сама по себе исследовательская станция на Луне не представляет угрозы для западных стран. Дело в том, что ни у России, ни у Китая пока нет возможности её построить. Более того, совместные планы предполагают, что она будет построена только в 2030-х годах, а космонавты будут направлены туда ещё позже.

Американцам не стоит опасаться ещё по одной причине — США могут опередить Россию и Китай в создании собственной базы. В частности, космическая программа NASA «Артемида» предполагает возвращение людей на Луну к 2024 году. В рамках проекта также планируется строительство орбитальной лунной станции Gateway. Помимо NASA и американских частных компаний в программе участвуют восемь стран, включая Великобританию, Италию, Японию и Объединённые Арабские Эмираты.

В связи с этим Олсен полагает, что подписание Россией и Китаем меморандума о создании лунной станции может быть с таким же успехом не серьёзными планами, а лишь «пропагандистской попыткой противостоять возглавляемому США консорциуму». Однако подобное сотрудничество всё же является для стран Запада «тревожным знаком».

На протяжении большей части последнего десятилетия Москва и Пекин сближаются всё теснее: РФ продаёт Китаю, который некогда считала конкурентом, современное оружие, страны проводят совместные военные учения, в которых также участвовал Иран, а российский лидер Владимир Путин не исключает заключение военного союза с Поднебесной.

Поводом для беспокойства президента США Джо Байдена также является «появление оси Москва-Пекин-Тегеран», которая может одновременно угрожать интересам Вашингтона во всём мире. По мнению Олсена, зачастую Соединённым Штатам трудно справиться с одним кризисом, что говорить о трёх или четырёх кризисах одновременно.

Тем не менее до сих пор Байден посылает смешанные сигналы относительно того, как намерен противостоять подобному сближению России, Ирана и Китая. Американский лидер заявил европейским союзникам, что «Америка вернулась», однако пока неясно, как это повлияет на позицию США по отношению к России.

На Ближнем Востоке Соединённые Штаты заявляют, что поддерживают потребность Израиля в поддержании своей безопасности, в то же самое время рассматривают возможности по возвращению Ирана в ядерную сделку, против которой активно выступает Израиль.

В свою очередь политика Байдена в Азии журналисту кажется более чёткой. Так, администрация президента урегулировала спор с Южной Кореей относительно платы за содержание американских военных баз в стране. В пятницу также состоялась виртуальная встреча лидеров стран четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad) — альянса с участием Соединённых Штатов, Японии, Индии и Австралии, который администрация Байдена надеется использовать для сдерживания Китая.

Однако, как пишет Олсен в своей статье для The Washington Post, США прежде всего необходимо увеличить расходы на нужды национальной безопасности и космических программ. По словам обозревателя, тех, средств, которые страна тратит в настоящий момент недостаточно, учитывая глобальные обязательства и интересы США.