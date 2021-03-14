“Укрпошта” выпустила марки, посвященные украинской армии, из-за которых поссорилась с ВСУ

14.03.2021, 16:18, Новости дня

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Компания “Укрпошта” 14 марта ввела в обращение новую серию коллекционных почтовых марок, посвященную украинским военным. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

Первый выпуск посвящен военной форме и знакам различия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Лист состоит из восьми почтовых марок, он выпущен тиражом 20 тыс. экземпляров.

“На марках представлены формы ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/3835723123140980

Тираж коллекционных марок, посвященных украинским военным, “Укрпошта” планировала выпустить 23 февраля. Дата предполагаемого выпуска совпадала с российским Днем защитника Отечества, который Украина не отмечает с 2014 года после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе. Против такой инициативы выступили Вооруженные силы Украины. Генштаб ВСУ потребовал отсрочить дату введения марок и предложил сделать это ко Дню украинского добровольца – 14 марта.

Директор “Укрпошти” Игорь Смелянский после критики заявил, что дату выбрали, чтобы затроллить Россию. Также, по его словам, выход марок 23 февраля точно бы заметили, а если была бы выбрана другая дата, то на марки вряд ли бы обратили внимание.

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, он был учрежден в 2017 году.

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