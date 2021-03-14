Учёные предложили лечить COVID-19 по принципу борьбы с герпесом и препаратами для сердечников

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14.03.2021, 16:14, Разное
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Международные учёные предложили лечить COVID-19 по принципу борьбы с герпесом, а также препаратами для сердечников. Эксперт по безопасности пациентов Юрий Киселёв объяснил эффективность подобных лекарств.
Учёные из Колумбийского университета (США) заявили, что препараты для сердечников (статины) могут снизить смертность среди инфицированных SARS-CoV-2. Эксперт по безопасности пациентов, доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселёв отметил, что у тех, кто принимал статины, славящиеся противовоспалительными и антитромботическими свойствами, отмечался низкий уровень одного из самых известных маркеров воспаления – С-реактивного белка. Однако необходимо провести ряд дополнительных исследований, чтобы доказать эффективность этих препаратов против коронавируса.

Исследователи из США разработали экспериментальный препарат молнупиравир, который в скором будущем увидит свет. Эксперт объяснил, что это противогерпесный препарат, что-то вроде ацикловира. Чтобы доказать его противоковидное действие, необходимо также организовать более тщательный анализ, поскольку американское лекарство было опробовано пока только на грызунах.

Источник: www.kp.ru



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