Лариса Долина объяснила, как без помощи диетологов сбросила 20 килограммов

14.03.2021, 16:14, Разное

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Лариса Долина рассказала, как ей удается оставаться в форме и выглядеть стройной. Как оказалось, она сбросила 20 килограммов без помощи каких-либо специалистов по питанию и диетологов.

Лариса Долина стала героиней одной из программ «Ты не поверишь!», выходящей на телеканале НТВ. Ведущие поинтересовались у певицы, как ей удалось в 65 лет сохранить свою стройность и красоту. Ведь за последнее время она сбросила порядка 20 килограммов. Как оказалось, для этого народная артистка РФ даже не обращалась к диетологам или каким-либо специалистам по питанию.

Сбросить вес и похудеть звезде удалось благодаря только личному упорству и целеустремленности. С ее слов, она генетически предрасположена к полноте, потому эта тема является для нее особо щепетильной. Чтобы выглядеть красиво, Долина постоянно следит за своим весом, стараясь держать его под контролем. Последним достижением популярной певицы можно назвать похудение сразу на 20 килограммов.

Для этого артистка, с ее слов, просто «закрыла рот и не лезла в холодильник», чтобы избежать соблазна что-нибудь съесть. Усилила эффект селебрити, перейдя на порционное питание. Вместе с регулярными занятиями физкультурой это и дало Ларисе Долиной желанную стройность без помощи диетологов.

Источник: kadara.ru