Замглавы правительства Ставропольского края взят под стражу

14.03.2021, 15:40, Новости дня

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Подозреваемый в получении взяток на сумму 63 млн рублей заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев был арестован на два месяца, соответствующее решение принял Промышленный районный суд города Ставрополя.

«Избрать в отношении Золотарева Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 12 мая 2021 года», – зачитал решение судья. Об этом информирует ТАСС.

В пятницу в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева было открыто уголовное дело о взятках на 63 млн рублей. Следствие считает, что в 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который замещал должность первого замминистра строительства и архитектуры региона, получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества. Взятку дали, чтобы Золотарев оказал «покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы» в Ставрополе.

В 2018 году Золотарев и Когарлыцкий от «того же юридического лица» получили более 15,5 млн рублей «за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера». В 2019 году они получили 45 млн рублей за «покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера».