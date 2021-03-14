Партия Зеленского пообещала стать «секси» и «смарт»

14.03.2021, 15:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция президента Украины Владимира Зеленского должна стать не только «секси», но и «смарт».

«В прошлом году я полушутя сказал, что «слуги народа» должны быть «секси», то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу – «смарт-партии». У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри. Также наша партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», – приводит пресс-служба партии слова Корниенко.

Корниенко на съезде партии рассказал, что «смарт-партия» направлена на то, чтобы строить «смарт-страну». «То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир», – добавил он.

Партия «Слуга народа» (прежнее название – «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко.

Ранее Зеленский сообщил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей».

Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования.