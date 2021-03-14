Ученые обнаружили муху, жившую 47 миллионов лет назад

14.03.2021, 15:32, Новости дня

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Уникальная находка сделана учеными, исследовавшими озерные отложения в Мессельской яме. В руки исследователей попал хорошо сохранившийся организм мухи, жившей примерно 47 миллионов лет назад. Ничего подобного ранее представители науки не находили.

Особенно интересной находка оказалась потому, что брюшко ископаемой мухи было полностью вываляно в пыльце растений.

Иначе говоря, ученые получили бесценный генетический материал, благодаря которому можно изучать не только само насекомое, но и растительный мир, окружавшие его в доисторическом периоде. В процессе исследований специалисты рассчитывают сделать целый ряд научных открытий, в том числе о давно вымерших растениях. Также новыми данными можно будет пополнить наше понимание об эволюции жизни на Земле.