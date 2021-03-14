Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно села в Атлантике

14.03.2021, 15:28, Новости дня

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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая 14 марта вывела на орбиту 60 спутников Starlink, совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Об этом сообщает компания Spacex в Twitter.

Посадка была совершена через восемь минут 26 секунд после старта ракеты. Многоразовая ступень ракеты использовалась в девятый раз.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing the ninth flight of that booster

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

Спутники Starlink были успешно выведены на орбиту.

Falcon 9 launches Starlink to orbit pic.twitter.com/BXtM7I3t5M

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

Запуск прошел со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 6.01 (12.01 по Киеву).

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Сейчас на орбите планеты находится более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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