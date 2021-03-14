В Комздраве рассказали, когда лучше отказаться от вакцинации против COVID-19

14.03.2021, 15:24, Разное

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В Комздраве рассказали, что «тяжёлым» аллергикам лучше отказаться от противокоронавирусной вакцинации. Причина – могут возникнуть серьёзные реакции организма, такие как анафилактический шок и потеря сознания.

Представитель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит объяснила, что вакцинация для аллергиков может стать опасной, поскольку могут произойти анафилактоидные реакции, а также нарушение дыхания и работы сердечно-сосудистой системы. Стоит отметить, что подобные реакции крайне редки, а зачастую аллергия проявляется сыпью или насморком, что не является абсолютным противопоказанием.

Аллергикам для благополучной вакцинации от инфекции SARS-CoV-2 доктор советует принять антигистаминные препараты не только в прививочный день, но и в течение нескольких дней после вакцинирования, а также ограничить контакты с аллергенами.

Эксперт Харит подчеркнула, что заболеть от коронавирусной вакцины «Спутник V» невозможно, поскольку она не живая, то есть, лишена генов размножения. В тоже время, по словам медика, без прививки инфицироваться ковидом может любой человек, в группе риска находятся те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также было выявлено, что COVID-19 наносит вред не только лёгким, но и сердцу, почкам, суставам, мозгу и другим органам.

Источник: spbdnevnik.ru