Аналитики Forbes предсказали исход возможной войны с участием США в Европе

14.03.2021, 15:24, Разное

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Издание Forbes опубликовало материал о вероятности войны на территории Европы. Его аналитики предсказали исход возможного вооруженного конфликта на континенте с участием США.

Власти Соединенных Штатов Америки давно уже ведут политику вмешательства в дела других государств и объединений. Поддерживая те или иные правительства либо режимы, Вашингтон стремится сделать подконтрольными Белому дому целые регионы. В последнее время риторика НАТО и США стала все более агрессивной. Нежелание уступать мировое первенство способно привести к конфликтам как на Востоке, так и на территории стран ЕС. Эксперты авторитетного американского издания Forbes попытались предугадать, каким в таком случае мог бы быть результат масштабного военного столкновения на территории Европы.

Основную ставку, отмечают аналитики, Пентагон делает на свой истребитель пятого поколения F-35. Однако на самом деле Соединенные Штаты не обладают этими самолетами в достаточном количестве. Из-за этого США может ждать поражение в противостоянии с Российской Федерацией. Наибольшую уязвимость перед армией Штатов авторы публикации отмечают у граничащих с Россией стран Восточной Европы. Такая ситуация в данной зоне сложилась из-за сворачивания вооружений после распада Советского Союза. Между тем в РФ расположено большое количество инновационных средств противовоздушной обороны. В частности, к ним относятся зенитно-ракетные комплексы вроде С-400. Их российские ВВС расположили на стратегически важных территориях. Есть такие ЗРК и в Калининграде, с их помощью можно поражать цели во всей Европе.

У американских же союзников в ЕС и НАТО на балансе по прежнему находится техника времен Холодной войны. Они отличаются повышенной уязвимостью как для истребителей РФ. Так и для ее ракетных комплексов. Также стоит отметить аналогичную оценку, которую недавно дала Исследовательская служба американского Конгресса. С-400 ее эксперты назвали самым серьезным вызовом для Пентагона. С помощью интегрированных комплексов ПВО Россия, уверены в США, способна помешать планам Белого дома получить дальнейший доступ к целым регионам.

Источник: inforeactor.ru