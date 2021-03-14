Отказавшегося надеть маску пассажира автобуса избили в Сургуте

14.03.2021, 14:50, Новости дня

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Жителя Сургута избили за отказ надеть маску и критику правил эпидемиологической безопасности. Мужчина сравнил маски с намордниками и сообщил о планах президента Владимира Путина «загнать детей в зоопарки».

Конфликт возник в автобусе после того, как пострадавший наотрез отказался выполнять просьбу кондуктора надеть средство индивидуальной защиты. Затем мужчина обратился к детям, призвав их «ни в коем случае не надевать намордники», так как «Путин хочет вас в зоопарки засадить», передает Ura.ru.

На заявления пассажира отреагировали двое мужчины: они вытолкали его из автобуса на ближайшей остановке, после чего избили и вернулись в салон. Тем временем в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что пострадавший не обращался в полицию, однако правоохранители все равно начали доследственную проверку. По информации источника, мужчина – весьма заметная в Сургуте личность, известная как человек-стробоскоп. Уточняется, что он часто появляется в общественный местах с фонариком на лбу и плакатами с критикой российских властей.

В октябре прошлого года в московском метро избили кашлявшую женщину без маски.