В Испании полиция обнаружила самодельную подводную лодку, которую могли строить для перевозки наркотиков

14.03.2021, 14:38, Новости дня

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В Испании правоохранители обнаружили самодельную подводную лодку, которую могли строить для перевозки наркотиков. Об этом полиция страны сообщила 12 марта.

Лодка, обнаруженная в Малаге, имеет длину девять метров, ширину три метра и глубину три метра. Ее изготовили вручную. По оценкам экспертов, с ее помощью могли перевозить до двух тонн наркотиков. В то же время, по данным полиции, лодка еще не использовалась.

Всего в ходе спецоперации задержали 52 человека, были изъяты крупные партии гашиша и кокаина, а также обнаружены подпольные лаборатории. Операция проводилась полицией Испании в сотрудничестве с правительствами пяти государств – Колумбии, Нидерландов, Великобритании, США и Португалии – и координировалась Европолом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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