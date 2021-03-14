“Пающие трусы” презентовали композицию “Бляха-муха”

14.03.2021, 14:38, Новости дня

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Украинская группа “Пающие трусы” 14 марта на YouTube-канале презентовала новую песню “Бляха-муха”.

Слова композиции написала украинская поэтесса и композитор Елена Палашек, музыку – продюсер группы Владимир Бебешко.

В песне поется о том, что девушка познакомилась на йоге с депутатом и собиралась его использовать, а он “поимел конкретно так”.

Группа 14 декабря презентовала клип на композицию “Ты заразил меня”.

Группа “Пающие трусы” появилась в 2008 году, ее создали украинский певец Андрей Кузьменко (Кузьма) и Владимир Бебешко.

ВИДЕОВидео: пАющие трусЫ / Paushie Trusi / YouTube

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