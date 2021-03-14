SpaceX запустила очередную группу спутников для сети Starlink

14.03.2021, 14:00, Новости дня

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Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с группой из 60 интернет-спутников Starlink, трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Запуск ракеты Falcon 9 прошел во Флориде на мысе Канаверал в 06.01 по местному времени (13.01 мск). Предполагается, что первая ступень ракеты сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования. Об этом информирует РИА «Новости».

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. Запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.

Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.

Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

Напомним, в четверг американская компания SpaceX осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.