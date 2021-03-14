Иностранный студент умер в общежитии вуза в Тамбове

14.03.2021, 14:00, Новости дня

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Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку после смерти иностранного студента в общежитии государственного университета имени Г. Р. Державина, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Скончался 19-летний студент (египтянин). Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки», – передает сообщение ТАСС.

По предварительной информации, смерть студента не является криминальной.

В 2019 году иностранного студента зарезали в драке возле общежития ЮФУ в Ростове.