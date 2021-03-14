Иностранный студент умер в общежитии вуза в Тамбове
14.03.2021, 14:00,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку после смерти иностранного студента в общежитии государственного университета имени Г. Р. Державина, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Скончался 19-летний студент (египтянин). Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки», – передает сообщение ТАСС.
По предварительной информации, смерть студента не является криминальной.
В 2019 году иностранного студента зарезали в драке возле общежития ЮФУ в Ростове.
Смотреть комментарии → Комментариев нет