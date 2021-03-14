Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

14.03.2021, 14:00, Новости дня

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Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после выявления в Норвегии случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки препаратом, сообщило министерство здравоохранения Ирландии.

«NIAC рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca «, – написано в Twitter ведомства.

При этом отмечается, что пока связь между применением препарата и выявленными нарушениями не выявлена.

На прошлой неделе регулятор Евросоюза признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca.

Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановила Конго.