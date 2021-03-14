 

Renault представила новый седан Taliant 2021 года

14.03.2021, 13:52, Новости дня
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Французский автогигант Renault официально презентовал на турецком рынке новый компактный седан Renault Taliant.

Распознать турецкую версию от традиционной модели Taliant не составит труда по решетке радиатора, светодиодной оптике, а также дополнительным ходовым огням. Также указано, что модель имеет стильные бамперы и новые задние фонари. Уровень производительности пока не указан, однако есть предположения, что под капотом установят 1,5-литровый дизельный агрегат на 95 л.с. мощности.

Выход в свободную продажу состоится уже к середине текущего года. Напомним, на территории Турции ранее была приостановлена сборка французских моделей по причине недостающих компонентов для продолжения местного выпуска новых автомобилей.



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