 

В Чечне силовики задержали “колдуний”. Одна из них – учительница истории и обществознания

14.03.2021, 13:48, Новости дня
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Чеченские силовики задержали нескольких “колдуний”, которые проводили обряды приворота и отворота с помощью свинца, крови и ногтей. Об этом сообщили в Instagram государственного телеканала “Грозный” 13 марта.

Оккультную деятельность записали на скрытую камеру. На видео одна из женщин обсуждала с клиенткой оплату услуг, сообщили журналисты.

Одна из “колдуний”, которую в сюжете называют Аза, преподает в школе историю и обществознание, ясновидением она подрабатывает. Женщина не признала свою вину, сказала, что не помнит ничего.

С чеченками провели профилактическую беседу, специалист центра исламской медицины, богослов Адам Эльжуркаев рассказал им, что колдовство в исламе считается тяжким грехом.

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Публикация от ЧГТРК «Грозныи * » (@groznytv)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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