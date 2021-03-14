 

В результате взрыва в Афганистане погибло семь человек, более 50 были ранены

14.03.2021, 13:48, Новости дня
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В Афганистане вечером 12 марта произошел взрыв, в результате погибло семь человек, среди которых были женщины и дети. Об этом сообщает Reuters.

Возле полицейского участка в провинции Герат взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва было повреждено много зданий, спасатели искали людей под завалами.

Минимум 53 человека, среди которых сотрудники сил безопасности, получили ранения.

Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял. Местные власти обвинили “Талибан”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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