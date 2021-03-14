На вакцинацию в Украине записалось уже почти 250 тыс. человек – Минздрав

14.03.2021, 13:48, Новости дня

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На вакцинацию от коронавируса в Украине записалось почти 250 тыс. украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 14 марта в Facebook.

“По состоянию на 13 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 247 556 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1804337279729369

Прививки от коронавируса в Украине получили уже более 51 тыс. человек.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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