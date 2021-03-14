Встреча с инопланетянкой

14.03.2021, 13:39, Разное

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28 января 1975 около маленькой альпийской деревушки Хиндвил, под Цюрихом, начали развёртываться экстраординарные “космические” события.

Отвечая повелительному “приятному” внутреннему голосу, уравновешенный, работающий охранником Эдвард Мейер, сел на свой мопед и поехал к отдалённому хвойному лесу в сельсклй местности Швейцарии. Неожиданно остановившись возле просвета среди деревьев, Мейер услышал звенящий шум в небе, посмотрел вверх и увидел сияющий дискообразные аппараты, диаметром около 21 фута, спускающиеся с уровня облаков.

Одно судно медленно приблизилось к земле и плавно опустилось на три выдвинувшиеся ноги. Вскоре Мейер увидел некую персону, приближающуюся к нему со стороны судна. По мере её приближения он рассмотрел, что это – изящная молодая женщина. Её спадающие волосы были длинными и светлыми, она была одета в облегающий серый комбинезон. Без какого-либо замешательства она направилась к Мейеру и заговорила с ним на его родном языке.

Чувствуя себя непринуждённо, они подошли к подножию ближайшего дерева, сели и проговорили около часа. Девушка представилась как “Симиас” и пояснила, что прибыла на Землю с отдалённой звёздной системы, известной нам, как Плеяды, что в 500 световых годах.

Мейер настаивает, что главной задачей визита Плеядианцев было не навредить, не развязать войну, не принести мир, а лишь донести учение… Они видят нас в качестве своих меньших братьев, предлагая нам реальное учение о природной жизни, духовном предназначении, духовной жизни…

Или, по словам Симиас, ” Мы также всё ещё далеки от совершенства и должны развивать самих себя. Мы не сверхлюди, а миссионеры… мы чувствуем себя в долгу перед жителями Земли, так как наши предки были и вашими предками… Вы называете нас пришельцами или звёздными людьми, вы относите к нам сверхчеловеческое могущество, хотя вы даже не знаете нас. Тем не менее, мы такие же люди, как и вы, и лишь наше знание и понимание значительно превосходит ваше. особенно в области техники…

Будучи носителями духовного самопознания, а не авангардом мародёрствующей космической армады, ищущей новые территории для грабежа Плеядианцы, по словам Мейера, объявляют своей целью лишь донесение фундаментальной метафизической истины.

“Это известный во многих мирах факт, что человеческие существа земли отказываются от реального духовного роста и развивают себя только в пределах грубого материализма… материальное существо идентифицирует себя со своим телом, его владениями и имуществом…”

Плеядинцы рассматривают все социальные структуры Земли такие, как правительства, корпоративные экономические институты, религии и прочее как самостийные, монолитные, авторитарные институты принуждения, созданные единственно для того, чтобы эксплуатировать человечество, опускать народные массы до уровня рабов материальных ценностей.

После лет упорной работы и кропотливых исследований Венделл Стивенс так подытожил визит Плеядианцев…

“Они здесь потому, что они заботятся о нас, своих младших братьях. наш технический потенциал превосходит наши духовные способности освоения информации и мы сейчас находимся в положении угрозы самоуничтожения и отстутствия духовного развития для предотварщения этого.

Поэтому мы стали объектом лабораторного эксперимента. Они ждут, что мы предпримем. Фактически, они не ждут от нас решения проблемы. Они рассматривают нас как безумное общество, несущееся очертя голову к разрушению и лишь изменение массового сознания и уровня развития может повлиять на это, но они не усматривают такой возможности – ввиду того, что США являются главными в этом процессе!”

Кроме высокой квалификаци межзвёздного пилота Симиас является специалистом в области многочисленных наук и социологических дисциплин. Фактически, она провела около десяти лет в земном эквиваленте за изучением земной социологии для подготовки к контакту с Мейером. Жизнь плеядианцев продолжается около 1 000 лет, поэтому в возрасте около 300 лет учёная степень Симиас соответствует множеству докторских.

Так это или нет, этот случай соответствует моему личному идеалу сверхземного контакта с осторожным культурным обменом, удовлетворяющим условиям взаимопонимания. В любом случае этот мистический контакт вселяет надежду, что где-то среди звёзд существует родственный, более добрый мир, чем тот, который мы знаем.