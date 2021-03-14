Московская мэрия передаст Росгвардии 10 электрозаков

14.03.2021, 13:31, Разное

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На сайте московской мэрии появилась информация о подписании договора с Росгвардией, согласно которому власти столицы передадут силовикам десять электробусов, преобразованных в автозаки.

– В рамках модернизации мы сделаем новые электрозаки максимально удобными для протестующих. Мы поставим широкие противоударные окна, чтобы у задержанных был панорамный вид на протесты, также для беременных мы установим пеленальный столик, изучаем возможность укомплектования транспортного средства санузлом, а то вечно задержанные испражняются в автозаки, – заявил главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Дополнительно электрозаки совместят в себе все достоинства автобусов, такие как USB-зарядки и удобные кресла, которые могут раскладываться в кровати в случае нехватки мест в ОВД.

Глава Росгвардии выразил надежду, что первые электрозаки появятся на улицах Москвы уже в следующем месяце.

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