В Москве сын депутата сбил на “зебре” прохожего, который хотел на него напасть

14.03.2021, 13:31, Разное

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В Москве сын депутата Государственной Думы Махти Муфтазова на внедорожнике марки Lexus сбил прохожего, который собирался на него напасть – такую информацию сегодня предоставили правоохранительные органы.

27-летний Али Муфтазов передвигался по городу на максимально разрешённой скорости 59,9 км/ч. На улице Вавилова он заметил прохожего, который подозрительно переходил дорогу в районе пешеходного перехода. Оценив недружелюбные намерения незнакомца и исходя из соображений необходимой самообороны, сын парламентария нажал на педаль газа и сбил мужчину.

Следствие отмечает, что поскольку предполагаемый преступник скончался, выяснить мотивы его подготовки к нападению будет сложно, тем более, что его родственники отрицают любую связь с семьёй депутата. Сам Муфтазов, едва не ставший жертвой покушения, чувствует себя хорошо – в машине сработала подушка безопасности и молодой человек отделался стрессом.

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